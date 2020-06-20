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Шахтар обійшов Динамо за кількістю трофеїв з моменту незалежності України

Шахтар обійшов Динамо за кількістю трофеїв з моменту незалежності України
22:13 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Сьогодні Шахтар достроково став чемпіоном України, здобувши перемогу над Олександрією (3:2). Про це повідомляє Sportarena.com.

Для Гірників трофей став 35-м за часів незалежної України і за цим показником вони обійшли Динамо (у киян 34 трофея з 1991 року).

Сьогоднішній чемпіонський титул став для Шахтаря 13-м в історії, стільки ж в їх колекції та Кубків України. Крім того, донеччани 8 разів вигравали Суперкубок України і один раз Кубок УЄФА.

Також сьогоднішнє чемпіонство стало першим для Шахтаря під керівництвом Луїша Каштру, який очолив команду минулого літа.

У наступному турі Favbet Ліги новоспечені чемпіони України зіграють з Зорею.

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Чемпіонат України.

Автор:

Телеграф
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