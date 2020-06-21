Коноплянка: Я повернувся, щоб виграти УПЛ

Футболіст прокоментував перемогу "Шахтаря" у чемпіонаті України з футболу.

Вінгер "Шахтаря" Євген Коноплянка поділився думкою про завоювання чемпіонства УПЛ.

"Насправді, я для цього сюди і повернувся в першу чергу, щоб виграти УПЛ. Я звідси почав робити перші кроки, приємно досягти такого результату.

Ми були за півкроку від чемпіонства з "Дніпром", коли боролися з "Шахтарем" в сезоні 2013/2014, але трошки не вистачило. Не буду говорити, чого не вистачило. Скажімо, удачі і трохи досвіду. Тоді було прикро, все було в наших руках.

Потім, коли я вже поїхав, то я це трохи призабув. Але все одно залишив місце для цього титулу. Я звідси родом, не виграти нічого – це трохи неправильно. Радий, що вийшло за 5 турів до кінця стати чемпіонами. Це приємно", - сказав Коноплянка "Футбол NEWS".

У цьому сезоні на рахунку Коноплянки 3 голи і дві результативні передачі в 18 матчах за "гірників" в УПЛ.