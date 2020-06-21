ПСЖ запропонував Курзаві новий контракт на 4 роки

Представники гравця просять в два рази збільшити зарплату в порівнянні з попередньою угодою.

ПСЖ запропонував захиснику Левену Курзаві новий контракт на 4 роки. Контракт гравця збірної Франції з парижанами закінчується 30 червня.

Представники гравця, в свою чергу, зажадали від клубу збільшити зарплату латераля в два рази в порівнянні з попередньою угодою. Обидві сторони домовилися, що озвучать остаточне рішення до середини липня.

Раніше ПСЖ не зміг домовитися з Левеном про продовження його контракту до кінця серпня, щоб захисник зміг допомогти парижанам в Лізі чемпіонів. Захисник вже приготувався покинути Париж, головним претендентом на гравця називають Челсі.

У нинішньому сезоні Курзава зіграв в 23 матчах ПСЖ у всіх турнірах. Захисник забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що підопічні Тухеля завершили сезон Ліги 1 з 12-очковим відривом від найближчого переслідувача в таблиці і були достроково призначені чемпіонами Франції.