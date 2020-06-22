Мессі найближчим часом підпише новий контракт з Барселоною

Форвард підпише угоду до 2023 року.

Лідер «Барселони» Ліонель Мессі близький до підписання нового контракту з клубом.

Як повідомляє іспанська преса, «Барселона» пропонує Мессі контракт до літа 2023 року. Відзначається, що у зіркового аргентинця як і раніше буде зберігатися право покинути команду після закінчення кожного з цих сезонів.

Поточний контракт Мессі з «блаугранас» дійсний до літа 2021-го року.

У поточному сезоні Ліонель провів за «Барселону» 34 матчі у всіх турнірах, де він забив 26 м'ячів і віддав 18 результативних передач.

Відзначається, що переговори просуваються добре. Обидві сторони задоволені ходом переговорів. Зарплата Мессі повинна залишитися незмінною.