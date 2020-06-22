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Анчелотті звинувачується в несплаті податків на суму 1 млн євро

Анчелотті звинувачується в несплаті податків на суму 1 млн євро
18:12 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Відомий тренер ухилявся від сплати податків в період роботи в Реалі.

Головний тренер Евертона Карло Анчелотті звинувачується в несплаті податків на суму в розмірі 1 мільйона євро. Прокуратура Іспанії стверджує, що італієць приховував доходи від іміджевих прав з 2014 по 2015 рік, коли він керував Реалом.

Представники прокуратори заявляють, що Анчелотті приховував доходи “з метою ухилитися від своїх податкових зобов’язань перед державною скарбницею без пояснення причин”.

Анчелотті очолював Реал з 2013 по 2015 рік. Разом з Бланкос він виграв Лігу чемпіонів, Кубок Іспанії, Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

Нагадаємо, що в несплаті податків звинувачувався ряд нинішніх і колишніх гравців Реала. Серед них – Кріштіану Роналду, Серхіо Рамос, Хабі Алонсо, Хамес Родрігес, Гарет Бейл, Лука Модріч і інші.

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Все по темі:

Анчелотти, Чемпіонат Іспанії.

Автор:

Телеграф
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