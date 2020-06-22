Прикарпаття пройшло повторне тестування на коронавірус перед поновленням Першої ліги

Прикарпаття продовжує підготовку до відновлення сезону. Сьогодні команда відправиться до Миколаєва, де зіграє 24 червня.
Раніше Прикарпаття віддало на потреби медиків 50% зарплати футболістів і тренерського штабу за квітень. Таким чином, медичні установи отримали близько 400 тисяч гривень.
Нагадаємо, що в рамках Першої ліги зараження COVID-19 виявлені в львівському Русі, Балканах і Минаї. У Favbet Лізі – в Олімпіку і Карпатах.
Прикарпаття йде на 11-му місці Першої ліги, набравши 20 очок в 19 турах.