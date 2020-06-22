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Прикарпаття пройшло повторне тестування на коронавірус перед поновленням Першої ліги

Прикарпаття пройшло повторне тестування на коронавірус перед поновленням Першої ліги
19:55 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Минулої суботи, 20 червня, футболісти і персонал Прикарпаття пройшли повторне тестування на коронавірус. Сьогодні клуб з Івано-Франківська отримав результати тестів. Всі вони виявилися негативними.

Прикарпаття продовжує підготовку до відновлення сезону. Сьогодні команда відправиться до Миколаєва, де зіграє 24 червня.

Раніше Прикарпаття віддало на потреби медиків 50% зарплати футболістів і тренерського штабу за квітень. Таким чином, медичні установи отримали близько 400 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в рамках Першої ліги зараження COVID-19 виявлені в львівському Русі, Балканах і Минаї. У Favbet Лізі – в Олімпіку і Карпатах.

Прикарпаття йде на 11-му місці Першої ліги, набравши 20 очок в 19 турах.

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Перша ліга України, ФК "Прикарпаття".

Автор:

Телеграф
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