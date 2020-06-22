За весь час в лізі зафіксували 18 випадків COVID-19. Запись В АПЛ виявили один випадок зараження за підсумками чергового тестування на коронавірус впервые появилась sportarena.com.

Англійська Прем’єр-ліга повідомила, що за підсумками чергового етапу тестування на коронавірус виявлений один випадок зараження. Організація не уточнює особистість зараженого і який клуб він представляє.

Десятий етап тестування проходив з 17 по 21 червня. Тести здали 1829 футболістів і співробітників клубів АПЛ. Попередні етапи тестування виявили 17 осіб з коронавірусом.

Чемпіонат Англії був припинений через пандемію COVID-19 в середині березня. Минулого тижня сезон в АПЛ відновився двома перенесеними матчами 28-го туру: Астон Вілла – Шеффілд Юнайтед (0:0) і Манчестер Сіті – Арсенал (3:0).

У турнірній таблиці АПЛ лідирує Ліверпуль. Команда Юргена Клоппа випереджає Ман Сіті на 23 очка.