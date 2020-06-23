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Роналду оформив переможний гол у першій грі "Ювентуса" після рестарту Серії А

Роналду оформив переможний гол у першій грі "Ювентуса" після рестарту Серії А
07:55 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
"Ювентус" обіграв "Болонью" в гостях у зустрічі 27 туру Серії А та зміцнив лідерство в чемпіонаті.

В середині першої половини за фол на Матіасі Де Лігті арбітр Роккі призначив на 11-метрову точку.

Кріштіану Роналду впевнено пробив по центру воріт та відкрив цифри на табло. Ще одне взяття воріт сталося під завершення тайму. Пауло Дібала отримав м’яч на підступах до карного майданчику та поцілив у верхній кут воріт — 2:0.

У турнірній таблиці туринці набрали 66 очок та випереджають “Лаціо” на чотири бали. Проте римляни мають гру в запасі. У наступному турі “Стара синьйора” прийматиме “Лечче” українця Євгена Шахова.

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Додамо, що в одній з інших баталій дня “Фіорентина” та “Брешія” зіграли внічию 1:1. Клуб з Флоренції з 73 хвилини завершував гру у дев’ятьох через вилучення Якіні та Касереса.

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Все по темі:

Роналду, Серия А, Болонья, Ювентус.

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Телеграф
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