Скачать
Вівторок, 23.06.2020
Лунин совершил суперсейв и отстоял сухой матч (Видео)
Лунин совершил суперсейв и отстоял сухой матч (Видео)
Швейцария, Испания, затем Германия: календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
Швейцария, Испания, затем Германия: календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
Непобедимый боксер, превзошедший рекорд Мейвезера, завершил карьеру
Непобедимый боксер, превзошедший рекорд Мейвезера, завершил карьеру
Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)
Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)

Віктор Скрипник став кращим тренером 27-го туру УПЛ

Віктор Скрипник став кращим тренером 27-го туру УПЛ
11:09 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки 27-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ). 

Кращим тренером туру став наставник луганської "Зорі" Віктор Скрипник, повідомляє офіційний сайт організації. 

"Визначено чемпіона, але сезон залишає кілька інтриг. Одна з них - питання медалей та виходу в Лігу чемпіонів. У контексті боротьби за місця на п’єдесталі ключовим у турі був чернігівський матч, де зустрічалися рівні за очками "Десна" та "Зоря". Тож наш сьогоднішній лауреат - головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник. Його підопічні завдали виїзної поразки "Десні" (2:1), завдяки цій перемозі одноосібно закріпившись на третій позиції з 3-очковим відставанням від динамівців", - йдеться у повідомленні.

Меньє підписав контракт з Боруссією Дортмунд

Всеукраїнське об'єднання тренерів також підкреслює, що в умовах "короткої лави" тренерський штаб максимально використав наявний кадровий потенціал і не розгубився, коли по ходу гри довелося вдаватися до вимушених замін.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Виктор Скрипник, УПЛ, Зоря, Кращий тренер, 27 тур УПЛ.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 В АПЛ виявили один випадок зараження за підсумками чергового тестування на коронавірус
02 Гвардіола розповів, хто може замінити Сане в Ман Сіті
03 Роналду оформив переможний гол у першій грі "Ювентуса" після рестарту Серії А
04 Прикарпаття пройшло повторне тестування на коронавірус перед поновленням Першої ліги
05 Меньє підписав контракт з Боруссією Дортмунд
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся