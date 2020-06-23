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На захисника "Шахтаря" Додо претендують "Баварія" і "ПСЖ"

На захисника "Шахтаря" Додо претендують "Баварія" і "ПСЖ"
14:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Захисник «Шахтаря» Додо прокоментував для Globo Esporte інформацію про інтерес до нього з боку «Баварії» і «ПСЖ».

«Я дуже задоволений, що такий інтерес є. Дозволю своїм агентам займатися цим питанням. Ці два клуби серед кращих в Європі. Однак, я поважаю «Шахтар». Я добре себе зарекомендував в клубі. Нам з «Шахтарем» ще належить зіграти в Лізі Європи, я повинен викластися на повну разом з командою», - сказав Додо.

Раніше генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін заявив, що клуб вів переговори щодо продажу Додо в «Баварію», але мюнхенців не влаштувала ціна.

В цьому сезоні 21-річний бразильський захисник Додо зіграв за «Шахтар» 28 матчів в усіх турнірах. В його активі 2 голи і 5 результативних передач.

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Все по темі:

Пари Сен-Жермен, Бавария, Футбол, Шахтар.

Автор:

Телеграф
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