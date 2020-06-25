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МЮ – Шеффілд Юнайтед 3:0 (Відео)

МЮ – Шеффілд Юнайтед 3:0 (Відео)
08:03 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
Дивитись огляд матчу Чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед – Шеффілд Юнайтед, 24 червня 2020

До вашої уваги відеоогляд матчу чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед – Шеффілд Юнайтед, в якому команда Сульшера здобула впевнену перемогу.

Героєм зустрічі став 24-річний француз Антоні Марсіаль, який оформив хет-трик. Це вперше з часів відставки Алекса Фергюсона гравець МЮ зміг забити три голи в одному матчі чемпіонату. До Марсіаля останньому це вдавалось Робіну ван Персі, який тричі вразив ворота у грі з Астон Віллою ще в квітні 2013-го.

Зазначимо, що МЮ на два очки відстає від Челсі, який сьогодні зіграє з Манчестер Сіті.

Англійська Прем’єр-ліга. 31-й тур

Манчестер. Стадіон Олд Траффорд

Манчестер Юнайтед – Шеффілд Юнайтед 3:0

Голи: Марсіаль 7, 44, 74

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Все по темі:

Манчестер Юнайтед, Шеффилд Юнайтед, Англійська Прем’єр-ліга.

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Телеграф
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