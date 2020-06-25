Інтер - Сассуоло 3:3: найкращі моменти матчу у відеоогляді

Дивитись відео огляд матчу Інтер – Сассуоло, Серія А, 24 червня 2020.

До вашої уваги відео огляд матчу 27-го туру чемпіонату Італії між Інтером та Сассуоло.

Команда Антоніо Конте двічі вела в рахунку, але в підсумку втратила перемогу, пропустивши третій гол на 89-й хвилині. Варто зауважити, що Сассуоло став останнім часом вкрай незручним суперником для Інтера.

За останні п’ять років нерадзуррі змогли обіграти цю команду лише двічі, ще двічі було зафіксовано нічию, а в семи випадках перемогу святкував Сассуоло.

Серія А. 27-й тур

Мілан. "Джузеппе Меацца"

"Інтер" - "Сассуоло" 3:3

Голи: Лукаку 41 (пен.), Бірагі 45+1, Валеро 86 - Капуто 4, Берарді 81 (пен.), Маньяні 89