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"Ліверпуль" став найтитулованішим футбольний клубом Англії

"Ліверпуль" став найтитулованішим футбольний клубом Англії
08:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
"Ліверпуль", який напередодні у 19-й раз став чемпіоном Англії з футболу, вийшов на чисте перше місце серед клубів країни по числу здобутих трофеїв. Інформує Sport24

Крім чемпіонських титулів, в активі мерсисайдців 7 Кубків Англії, 8 Кубків ліги і 9 трофеїв у єврокубках (разом - 43).

"Червоні" перевершили "Манчестер Юнайтед". На рахунку манкуніанців 42 трофея - 20 чемпіонських титулів, 12 Кубків Англії, 5 Кубків ліги і 5 єврокубкових успіхів.

Нагадаємо, "Ліверпуль" достроково завоював титул завдяки поразці "Манчестер Сіті" від "Челсі" (1:2) в 31-му турі Англійської прем'єр-ліги (АПЛ).

Мерсисайдці оформили чемпіонство за сім турів до кінця першості. Це є новим рекордом ліги. Раніше найкраще досягнення належало "Манчестер Сіті" і "Манчестер Юнайтед", які ставали переможцями АПЛ за п'ять турів до кінця сезону в 2018 і 2001 роках відповідно.

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Все по темі:

ФК Ман Сити, Футбол, АПЛ, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед.

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