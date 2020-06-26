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П'ятниця, 26.06.2020
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Лунін провів за Ов’єдо другий сухий матч поспіль

Лунін провів за Ов’єдо другий сухий матч поспіль
09:49 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Воротар Ов’єдо Андрій Лунін відстояв на нуль в матчі 35-го туру Сегунди проти Фуенлабради (0:0).

Для українця це другий поспіль матч без пропущених м’ячів, до цього він не пропустив в астурійському дербі проти Спортінга (1:0).

Всього Лунін провів вже 13 матчів у складі Ов’єдо, на нуль відстояв у чотирьох з них. У складі Синіх Андрій грає з січня, оренда розрахована до кінця сезону 2019/20.

По завершенні орендної угоди 21-річний голкіпер повернеться в Реал, де з високою часткою ймовірності стане дублером Тібо Куртуа в наступній темпораді.

Після 35 турів Ов’єдо займає 16-е місце в Сегунді, в неділю астурійці зіграють з Нумансією.

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Андрій Лунін.

Автор:

Телеграф
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