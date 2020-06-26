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Ньюкасл продовжив контракти з Керроллом і Манкільо

Ньюкасл продовжив контракти з Керроллом і Манкільо
12:34 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Ньюкасл продовжив контракти з нападником Енді Керроллом і півзахисником Хав’єром Манкільо.

Керролл поставив підпис під однорічною угодою, Манкільо затримається на Сент-Джеймс Парк ще на чотири сезони.

Екс-форвард збірної Англії повернувся в Ньюкасл минулого літа, в 16 матчах нинішнього сезону Керролл не забив жодного разу, але віддав 5 результативних передач. Манкільо в цій кампанії зіграв в 17 матчах, в його активі один асист.

Також Ньюкасл повідомив, що до кінця сезону продовжені орендні угоди із захисником Денні Роузом і хавбеком Набілем Бенталебом. Найближчим часом Сороки оформлять і продовження оренди латераля Валентіно Лазаро з Інтера.

Після 31 туру команда Стіва Брюса займає 13-е місце в чемпіонаті Англії. На черзі у Ньюкасла чвертьфінальний матч кубка проти Манчестер Сіті.

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Кэррол, Манкильо.

Автор:

Телеграф
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