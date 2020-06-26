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МОЗ рекомендувало перенести зі Львова фінал Кубка України

МОЗ рекомендувало перенести зі Львова фінал Кубка України
12:58 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Очікується, що фінал перенесуть до Харкова. Міністерство охорони здоров’я України направило лист в УАФ з рекомендацією перенести проведення фіналу Кубка України в інше місто.

Як повідомляє сайт УАФ, на адресу Асоціації надійшов лист від МОЗ за підписом міністра охорони здоров’я України Максима Степанова.

«Звертаємо увагу на те, що згідно з аналізом епідемічної ситуації у Львівській області та Львові стан захворюваності коронавірусною хворобою COVID-19 продовжує залишатися напруженим, – пише МОЗ. – Зокрема, у Львівській області за останній тиждень підтверджено 1196 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Особливо складна ситуація в місті Львів, де за період з 17 по 23 червня було зареєстровано 574 підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, що становить 48% всіх хворих у Львівській області. […] З огляду на викладене, пропонуємо розглянути питання про перенесення фінального матчу Кубка України з футболу сезону-2019/2020 зі Львова в регіон з більш стабільною епідемічною ситуацією».

Як повідомляла раніше Sport Arena, сьогодні буде прийнято рішення про проведення фіналу Кубка України 2019/20 в Харкові.

Питання про перенесення фінального матчу зі Львова стане об’єктом розгляду виконавчого комітету УАФ. Очікується, що члени виконкому проголосують за Харків як місце проведення фіналу. Фінальний матч 8 липня візьме ОСК Металіст.

Спочатку фінал Кубка України повинен був відбутися в Тернополі, але поєдинок перенесли до Львова. Тернопіль ж прийме фінал турніру в наступному сезоні.

Нагадаємо, що у фіналі Кубка України зіграють Динамо і Ворскла. У півфіналі Динамо впевнено обіграло Минай (2:0), Ворскла в серії післяматчевих пенальті обіграла Маріуполь (1:1, 3:2 по пенальті).

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УАФ, Чемпіонат України.

Автор:

Телеграф
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