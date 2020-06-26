Фінал Кубка України відбудеться у Харкові

Вчора в ЗМІ з'явилася інформація про те, що фінал Кубка України 2020 року перенесений ще раз - тепер в Харків. Сьогодні Українська асоціація футболу цю інформацію офіційно підтвердила.

Рішення було ухвалено на Виконкомі УАФ після того, як Міністерство охорони здоров'я України не рекомендувало проводити матч в Львові через складну епідеміологічну ситуацію в місті і області.

Таким чином, вирішальний матч відбудеться на харківському ОСК «Металіст». Дата матчу залишилася колишньою - 8 липня.

Нагадаємо, спочатку фінал мав відбутися в Тернополі, проте був перенесений до Львова з тієї ж причини - складна епідеміологічна ситуація в Тернопільській області.

Фіналістами Кубка України стали «Динамо» і «Ворскла».