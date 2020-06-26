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П'ятниця, 26.06.2020
Официально: финал Кубка Украины-2020 состоится в Харькове на ОСК "Металлист"
Официально: финал Кубка Украины-2020 состоится в Харькове на ОСК "Металлист"
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Фінал Кубка України відбудеться у Харкові

Фінал Кубка України відбудеться у Харкові
17:02 Сьогодні Телеграф sport.ua uaf.ua
Вчора в ЗМІ з'явилася інформація про те, що фінал Кубка України 2020 року перенесений ще раз - тепер в Харків. Сьогодні Українська асоціація футболу цю інформацію офіційно підтвердила.

Рішення було ухвалено на Виконкомі УАФ після того, як Міністерство охорони здоров'я України не рекомендувало проводити матч в Львові через складну епідеміологічну ситуацію в місті і області.

Таким чином, вирішальний матч відбудеться на харківському ОСК «Металіст». Дата матчу залишилася колишньою - 8 липня.

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Нагадаємо, спочатку фінал мав відбутися в Тернополі, проте був перенесений до Львова з тієї ж причини - складна епідеміологічна ситуація в Тернопільській області.

Фіналістами Кубка України стали «Динамо» і «Ворскла».

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Футбол, Кубок України, Харків.

Автор:

Телеграф
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