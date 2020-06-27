Скачать
Субота, 27.06.2020
Официально: финал Кубка Украины-2020 состоится в Харькове на ОСК "Металлист"
Официально: финал Кубка Украины-2020 состоится в Харькове на ОСК "Металлист"
Williams показал новую ливрею болида на грядущий сезон (Фото)
Williams показал новую ливрею болида на грядущий сезон (Фото)
Объединительный бой Далакяна с чемпионом WBC не состоится из-за пандемии
Объединительный бой Далакяна с чемпионом WBC не состоится из-за пандемии
Ливерпуль on fire: тысячи фанатов отпраздновали победу в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль on fire: тысячи фанатов отпраздновали победу в АПЛ (Фото, Видео)

Сульшер - про трансфери: МЮ повинен зачекати

Сульшер - про трансфери: МЮ повинен зачекати
08:27 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поки не знає, яку суму він зможе витратити на трансфери цього літа.

За останні 12 місяців "Юнайтед" інвестував понад 200 мільйонів фунтів на нових гравців, отримавши Харрі Магуайра, Аарона Ван-Біссаку, Даніеля Джеймса і Бруну Фернандеша.

"Думаю, пандемія дуже суворо вдарила по кожному. Я як і раніше вважаю, що нам потрібно почекати, щоб зрозуміти який реальний вплив пандемії і в якому фінансовому становищі ми перебуваємо. Ви бачите, що деякі команди інвестують, деякі - ні. Ми повинні уважно подивитися, як сильно ми постраждали. Я знаю, що клуб вже оголошував деякі цифри.

Це не моя справа говорити, якою кількістю грошей ми будемо оперувати. Я не знаю, як сильно ми постраждали насправді. Наш клуб фінансово сильний, але в той же час ми, напевно, втратили більше, ніж хто-небудь ще.

Думаю, в ці три-чотири місяці кожен бізнесмен у світі, кожен футболіст в світі буде відчувати невизначеність", - цитує Сульшера Sky Sports.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Сульшер, Манчестер Юнайтед.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся