Сульшер - про трансфери: МЮ повинен зачекати

За останні 12 місяців "Юнайтед" інвестував понад 200 мільйонів фунтів на нових гравців, отримавши Харрі Магуайра, Аарона Ван-Біссаку, Даніеля Джеймса і Бруну Фернандеша.
"Думаю, пандемія дуже суворо вдарила по кожному. Я як і раніше вважаю, що нам потрібно почекати, щоб зрозуміти який реальний вплив пандемії і в якому фінансовому становищі ми перебуваємо. Ви бачите, що деякі команди інвестують, деякі - ні. Ми повинні уважно подивитися, як сильно ми постраждали. Я знаю, що клуб вже оголошував деякі цифри.
Це не моя справа говорити, якою кількістю грошей ми будемо оперувати. Я не знаю, як сильно ми постраждали насправді. Наш клуб фінансово сильний, але в той же час ми, напевно, втратили більше, ніж хто-небудь ще.
Думаю, в ці три-чотири місяці кожен бізнесмен у світі, кожен футболіст в світі буде відчувати невизначеність", - цитує Сульшера Sky Sports.