Сульшер - про трансфери: МЮ повинен зачекати

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поки не знає, яку суму він зможе витратити на трансфери цього літа.

За останні 12 місяців "Юнайтед" інвестував понад 200 мільйонів фунтів на нових гравців, отримавши Харрі Магуайра, Аарона Ван-Біссаку, Даніеля Джеймса і Бруну Фернандеша.

"Думаю, пандемія дуже суворо вдарила по кожному. Я як і раніше вважаю, що нам потрібно почекати, щоб зрозуміти який реальний вплив пандемії і в якому фінансовому становищі ми перебуваємо. Ви бачите, що деякі команди інвестують, деякі - ні. Ми повинні уважно подивитися, як сильно ми постраждали. Я знаю, що клуб вже оголошував деякі цифри.

Це не моя справа говорити, якою кількістю грошей ми будемо оперувати. Я не знаю, як сильно ми постраждали насправді. Наш клуб фінансово сильний, але в той же час ми, напевно, втратили більше, ніж хто-небудь ще.

Думаю, в ці три-чотири місяці кожен бізнесмен у світі, кожен футболіст в світі буде відчувати невизначеність", - цитує Сульшера Sky Sports.