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Рома вимагає 10 млн євро за трансфер Пасторе

Рома вимагає 10 млн євро за трансфер Пасторе
09:18 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Рома вимагатиме 10 мільйонів євро за трансфер півзахисника Хав’єра Пасторе.

Аргентинець привернув увагу клубів МЛС – Лос-Анджелес Гелаксі та Інтер Майямі, які вже вийшли на зв’язок з представником гравця.

Тим часом, Хав’єр за останні кілька місяців відхилив дві пропозиції від клубів з Китаю.

У нинішньому сезоні Пасторе зіграв в 14 матчах римлян, в яких віддав 2 результативні передачі.

Вовки підписали Пасторе влітку 2018 року через ПСЖ за суму понад 24 мільйонів євро. За два роки він зіграв в 31 матчі Джаллороссі (4 голи).

Сьогодні Рома посідає п’яте місце в таблиці Серії А і відстає від місця в зоні Ліги чемпіонів на шість очок.

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Все по темі:

Чемпіонат Італії, Трансферний ринок, Хав'єр Пастор.

Автор:

Телеграф
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