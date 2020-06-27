Рома вимагає 10 млн євро за трансфер Пасторе

Рома вимагатиме 10 мільйонів євро за трансфер півзахисника Хав’єра Пасторе.

Аргентинець привернув увагу клубів МЛС – Лос-Анджелес Гелаксі та Інтер Майямі, які вже вийшли на зв’язок з представником гравця.

Тим часом, Хав’єр за останні кілька місяців відхилив дві пропозиції від клубів з Китаю.

У нинішньому сезоні Пасторе зіграв в 14 матчах римлян, в яких віддав 2 результативні передачі.

Вовки підписали Пасторе влітку 2018 року через ПСЖ за суму понад 24 мільйонів євро. За два роки він зіграв в 31 матчі Джаллороссі (4 голи).

Сьогодні Рома посідає п’яте місце в таблиці Серії А і відстає від місця в зоні Ліги чемпіонів на шість очок.