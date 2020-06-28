Артур Мело прибув в Ювентус для проходження медобстеження

Півзахисник "Барселони" Артур Мело прибув в Турин в середу ввечері на приватному літаку.

За інформацією іспанського видання Sport, бразильця супроводжували члени сім'ї і екс-директор "блаугранас" Роберт Фернандес.

Сьогодні він пройде медобстеження, після чого відбудеться його перехід в "Ювентус". У "Барселону" в свою чергу піде Миралем П'янич.

Трансфер Артура оцінюється в 70 мільйонів євро. П'янича - в 60 мільйонів. Клуби поспішають закрити угоду до 30 червня, коли закінчується фінансовий рік сезону 2019/20. Таким чином обидва клуби зуміють уникнути проблем з фінансовим фейр-плей.

При цьому обидва гравці залишаться в своїх нинішніх клубах до кінця сезону.