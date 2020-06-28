Сімінін vs Реальність: футболіст завдає удар

Захисник Волині не бачить сенсу догравати чемпіонат. Здається, він не має рації. Втім, судити вам...

Думка кожної футбольної людини має вагу і значення. Якщо це капітан команди з величезним досвідом – тим більше. Сергій Сімінін після поразки Волині на емоціях кинув в телеефір таке: “Не бачу сенсу грати цей чемпіонат. Ми три дні добиралися до Одеси. Головний і старший тренери не приїхали. Ми здавали тести, потім два рази перездавали. Зараз треба знову зупинятися в Києві для тестів, або тут залишатися. Як так можна? Потрібно здати всі тести, а потім їхати. У нас не матч був, а ми думали, як тести здати. Зараз знову думаємо: чи в Одесі їх здати, або в Київ їхати, або залишитися у Луцьку”.

Зрозуміла тривога гравця про здоров’я – свого, товаришів-одноклубників. Але хіба хтось застрахований від коронавірусу зараз? Чи не ризикують звичайні люди, які їдуть в маршрутці, стоять в черзі в супермаркеті або просто просиджують штани в офісі? Футболісти просто не розуміють своїх привілеїв: що вони можуть працювати в умовах командного контролю за здоров’ям, що про їх самопочуття турбуються, що за ними стежить клубний лікар і періодично збирають їх тести. На якій ще роботі таке можливо? А зараз вже відомо, що своєчасне виявлення ковідних хворих не тільки звужує коло людей, яких вони можуть заразити, а й дозволяє раніше взяти під контроль численні можливі побічні ускладнення аж до запалення легенів і інших серйозних неприємностей.

Так чи варто тут Сергію нарікати? Скоріше ні.

Підсумуємо – рідко в якій ще професії є такий контроль над здоров’ям, як у професійному спорті.

Йдемо далі. Футболіст справедливо звернув увагу на щільний графік, важкі переїзди і стрес. Але хіба є хоч одна команда не те що в Україні, а в світі, яка була б в інших умовах? Немає таких!

Знімається і цей аргумент – і навіть більше, в інших сезонах, коли було побільше учасників, подібний графік траплявся і без коронавірусу.

Йдемо далі. Професійний футболіст вважає, що не треба було грати. Це як взагалі? Це і є професійний обов’язок футболіста. Можна було б зупинити сезон, але тоді – без визначення переможців. Тому що дивно пробігти трохи більше половини дистанції і оголосити переможцем того, хто першим здасться за рогом. Отже, або сезон без призерів, команд які вилетіли і піднімаються – або догравання. За це в підсумку (нехай і з третьої спроби) проголосувала більшість клубів.

Нарешті, меркантильне питання. Ми не знаємо, як в конкретно взятому випадку, але взагалі коронавірус дуже серйозно вдарив по футболу і всьому, що з ним пов’язано. Скорочення зарплат в клубах від 30 до 50% – це реальність. У багатьох випадках гравців взагалі норовлять відправити у відпустку за свій рахунок або попрощатися з ними без пролонгації контракту.

Чи враховував це Сімінін?

І на останок. Здається, ми ще не прийняли очевидну річ – коронавірус це надовго. Деякі віруси (ВІЛ – класичний приклад) за багато десятиліть так і не отримали вакцини. І незважаючи на величезний прогрес в їх стримуванні, залишаються величезною проблемою. Коронавірус, який призводить до Ковіду-19, заразний, небезпечний і в багатьох випадках призводить до серйозних хвороб і навіть смерті. І поки не буде знайдена вакцина або щеплення, він буде супутником людства. Тому, якщо зараз говорити, що чемпіонат треба було скасовувати, треба чітко розуміти одну річ. Якщо трапиться друга хвиля восени, а за нею – ще одна, і ще, то ми можемо в принципі попрощатися з масовими заходами і залишитися без спорту в тому вигляді, до якого ми звикли.

Тому замість того, щоб засуджувати спроби зберегти галузь, потрібно задуматися, а що ще ми вміємо? Тому як в Україні професія футболіста все ще залишається високооплачуваною (в порівнянні зі звичайними), але в разі зриву-перенесення турнірів вакансій в ній може не залишитися. Іноді краще сім разів обдумати, ніж один раз відрізати.

Або неправі ми, а не він?