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Гвардіола: Зараз не час обговорювати моє майбутнє

Гвардіола: Зараз не час обговорювати моє майбутнє
10:33 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
Нинішній контракт Гвардіоли з "Манчестер Сіті" закінчується по після кампанії 2020/21.

Наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола відмовився внести якусь ясність в ситуацію зі своїм майбутнім.

"Я відчуваю неймовірний захват з приводу цієї частини сезону, а також з приводу наступного сезону. Я неймовірно задоволений тим, що перебуваю в це клубі і намагаюся щосили.

Але я не хочу забігати надто далеко. Зараз не час. Я просто думаю про сьогоднішній день. Нас чекає важкий виїзд до "Ньюкаслу" в Кубку Англії, і саме на цьому ми повинні бути зосереджені", - цитує Гвардіолу Daily Mirror.

Нинішній контракт Гвардіоли з "Манчестер Сіті" закінчується по після кампанії 2020/21.

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Хосеп Гвардиола, Манчестер Сіті (Англія).

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Телеграф
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