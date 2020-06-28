Гвардіола: Зараз не час обговорювати моє майбутнє

Нинішній контракт Гвардіоли з "Манчестер Сіті" закінчується по після кампанії 2020/21.

Наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола відмовився внести якусь ясність в ситуацію зі своїм майбутнім.

"Я відчуваю неймовірний захват з приводу цієї частини сезону, а також з приводу наступного сезону. Я неймовірно задоволений тим, що перебуваю в це клубі і намагаюся щосили.

Але я не хочу забігати надто далеко. Зараз не час. Я просто думаю про сьогоднішній день. Нас чекає важкий виїзд до "Ньюкаслу" в Кубку Англії, і саме на цьому ми повинні бути зосереджені", - цитує Гвардіолу Daily Mirror.

Нинішній контракт Гвардіоли з "Манчестер Сіті" закінчується по після кампанії 2020/21.