Шахтар отримав від Ференцвароша за перехід Зубкова 1 млн євро

Ференцварош заплатив донецькому Шахтареві близько 1 мільйона євро за викуп 23-річного вінгера Олександра Зубкова.

Вчора про перехід українця в клуб з Будапешта повідомили офіційно. До цього він виступав за команду Сергія Реброва на правах оренди.

За інформацією агента Зубкова Вадима Шаблія, футболіст підписав контракт терміном на чотири роки.

Зубков – вихованець Шахтаря, за першу команду якого провів 23 матчі. Попередній сезон він провів в оренді за Маріуполь, а контракт Зубкова з Гірниками був розрахований до літа 2022 року.

Повідомлялося, що на Зубкова також претендували клуби Бельгії (Генк, Гент), Італії (Сампдорія) і Туреччини (Фенербахче).

В угорському клубі Олександр провів 40 матчів, забив 10 голів і віддав 12 результативних передач у всіх турнірах. Минулого тижня команда Сергія Реброва достроково виграла національний чемпіонат.