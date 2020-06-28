Жіночі футбольні клуби виступили за рестарт чемпіонату України

Представники клубів на засіданні комітету жіночого футболу УАФ більшістю голосів виступили за відновлення чемпіонату України.

Планується, що гратимуть 6 з 10-ти жіночих команд, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Комітет прийняв рішення звернутися до виконкому УАФ із пропозицією відновити турнір у форматі згідно з регламентом змагань (з відповідними змінами), а до МОЗ - із проханням дозволити проведення матчів.

Рестарт запланований на 6 липня, а датою останнього туру визначили 31 липня. За цей проміжок шість команд, які офіційно підтвердили участь, зіграють п'ять турів.

Раніше повідомлялося, що за продовження чемпіонату виступали "Житлобуд-1", "Житлобуд-2", "Восход", "Маріуполь", "Пантери" та "Ятрань".