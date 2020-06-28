Скачать
Неділя, 28.06.2020
Альбасете Зозули выиграл "битву за выживание" у Расинга (Видео)
Альбасете Зозули выиграл "битву за выживание" у Расинга (Видео)
Порье и Хукер выдали бой года в UFC (Видео)
Порье и Хукер выдали бой года в UFC (Видео)
Претендент на бой с Ломаченко Берчельт избил Валенсуэлу (Видео)
Претендент на бой с Ломаченко Берчельт избил Валенсуэлу (Видео)
Фьюри: Только я и Усик могут победить Уайлдера
Фьюри: Только я и Усик могут победить Уайлдера

Жіночі футбольні клуби виступили за рестарт чемпіонату України

Жіночі футбольні клуби виступили за рестарт чемпіонату України
14:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: УАФ
Представники клубів на засіданні комітету жіночого футболу УАФ більшістю голосів виступили за відновлення чемпіонату України.

Планується, що гратимуть 6 з 10-ти жіночих команд, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу. 

Комітет прийняв рішення звернутися до виконкому УАФ із пропозицією відновити турнір у форматі згідно з регламентом змагань (з відповідними змінами), а до МОЗ - із проханням дозволити проведення матчів.

Рестарт запланований на 6 липня, а датою останнього туру визначили 31 липня. За цей проміжок шість команд, які офіційно підтвердили участь, зіграють п'ять турів.

Раніше повідомлялося, що за продовження чемпіонату виступали "Житлобуд-1", "Житлобуд-2", "Восход", "Маріуполь", "Пантери" та "Ятрань".

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Футбол, Україна, Жінки.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Шахтар зібрав близько п'ять тисяч фанатів на трибунах Олімпійського
02 НСК "Олімпійський" відновив роботу
03 Динамо запропонувало 4 млн за Маріча
04 Гвардіола: Зараз не час обговорювати моє майбутнє
05 Є ще порох: Рамос забив неймовірний гол (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся