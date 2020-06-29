Олександр Севідов відзначив фактор воротаря Бущана для київського Динамо

Олександр Севідов, тренер, який у свої 50 років встиг попрацювати із 8 українськими клубами, розповів UA-Футбол про свої враження від матчу 28 туру УПЛ "Десна" – "Динамо" (3:2).

"Десна" заслужила на перемогу, команда створила більше моментів. Команда вела свою улюблену гру, а усі без виключення команди Олександра Рябоконя вміють захищатися – це ні для кого не секрет. І зламати їх, не продемонструвавши максимальних швидкостей, як це робила "Зоря" в попередньому турі, майже неможливо. Особливо коли Десна веде в рахунку.

Вони відчували себе як риба у воді. Честь і хвала "Динамо" за те, що зуміли відігратися, але результат… закономірний. На останніх хвилинах такого досить невиразного матчу ми отримали трилер. Треба віддати належне Динамо – вони змусили команду з Чернігова притиснутися до своїх воріт. Забили свій гол, ще могли забити. Але було занадто пізно, сили стали покидати динамівців.

Пам’ятаєте, скільки разів чернігівці виходили на Бущана? Якщо б він діяв невдало – гра могла б закінчитися набагато раніше!

Севідова запитали про те, чому "Десна" так притислася до своїх воріт, чи можливо саме такою була вказівка Олександра Рябоконя.

Жоден тренер не говоритиме своїй команді грати на відбій. Навпаки – особливо в кінці матчу випускатиме футболістів, які вміють зачепитися за м’яч і дозволять перепочити своїм захисникам, бо на них йде колосальне навантаження.