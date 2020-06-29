ТаТоТаке. Карпати на цьому тижні знімуться з чемпіонату

Львівські «Карпати» знімуться з чемпіонату України на цьому тижні. Про це повідомив журналіст Сергій Болотніков.

Справа в тому, що клуб має борги в розмірі 5 мільйонів доларів, через що львів'янам не дають ліцензію на наступний сезон. Дедлайн ліцензування - вівторок, 30 червня.

Президент «Карпат» Олег Смалійчук останні три тижні перебуває в Україні і намагається зустрітися з Ігорем Коломойським, щоб обговорити майбутню стратегію розвитку клубу. Смалійчук хоче, щоб Коломойський погасив 50% боргів, тоді він візьме на себе другу половину.

У разі відмови, Смалійчук готовий в розстрочку викупити частку Коломойського в клубі, яка оцінюється в 25 мільйонів доларів.

На жаль, Коломойський не виявив бажання провести цю зустріч, тому президент «Карпат» змушений йти на таке радикальне рішення.

Цілком можливо, що «Карпати» будуть створені заново. Але є шанс, що стартувати вони будуть з Другої або навіть з Першої ліги.

Нагадаємо, «Карпати» замикають турнірну таблицю УПЛ, маючи на рахунку 15 очок в 24 матчах.