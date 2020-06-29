Патрік Каргбо став наймолодшим "самострільником" УПЛ серед легіонерів

20-річний бельгієць Ібрагім Каргбо став наймолодшим «самострільником» УПЛ серед легіонерів.

У зустрічі з «Десною» перший матч в чемпіонатах України провів 20-річний бельгійський нападник «Динамо» Патрік Каргбо. Свій дебют він «відзначив» вельми своєрідно, забивши м'яч у власні ворота. Тим часом Каргбо став представником 15-ї країни далекого зарубіжжя, чиї гравці робили «самостріл» в прем'єр-лізі.

В рядах киян відкривали рахунок автоголам футболісти ще двох держав: Сербії (Горан Гавранчич) і Португалії (Мігел Велозу). До слова, Каргбо виявився наймолодшим «самострільником» УПЛ серед легіонерів - 20 років 177 днів. Колишній рекорд, що належав камерунцю Джойскіму Дава, бельгієць перекрив на 1 рік 333 дні.