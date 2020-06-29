Роббі Фаулер залишив посаду головного тренера австралійського Брісбен Роар.

Колишній нападник Ліверпуля повернувся в Англію разом зі своїм асистентом Тоні Грантом після того, як в березні чемпіонат Австралії був призупинений через пандемію коронавірусу.

Віце-президент Брісбен Роар Кріс Фонг заявив, що за нинішніх умов Фаулер не має наміру залишати Англію і хоче перебувати поруч зі своєю родиною. У зв’язку з цим сторони прийняли рішення про припинення співпраці.

Фаулер очолив Брісбен Роар в квітні 2019 року. До моменту зупинки сезону в А-Лізі його команда займала четверте місце в турнірній таблиці.