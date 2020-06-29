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Манчестер Сіті хоче включити Алабу в угоду по Сане

Манчестер Сіті хоче включити Алабу в угоду по Сане
16:14 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
"Манчестер Сіті" і "Баварія" продовжують вести переговори про перехід нападника Лероя Сане.

За інформацією The Athletic, "містяни", зацікавлені в запрошенні лівого захисника, і висловили бажання включити в угоду Давіда Алабу. Однак мюнхенці виявилися проти такого кроку. Незважаючи на те, що контракт австрійця закінчується наступного літа, в клубі його вважають ключовим гравцем і віддадуть перевагу відпустити безкоштовно через рік, ніж продати зараз.

Раніше повідомлялося, що "Манчестер Сіті" не влаштовує пропозиція "Баварії" по Сане. При цьому Лерой повинен був перейти в мюнхенський клуб ще рік тому, проте трансфер зірвала травма коліна, отримана форвардом в переможному матчі за Суперкубок Англії з "Ліверпулем".

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Лерой Сане.

Автор:

Телеграф
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