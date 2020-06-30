Скачать
Вівторок, 30.06.2020
Владимир Кличко поделился красивым фото из боксерского зала
Владимир Кличко поделился красивым фото из боксерского зала
Неимоверный гол в стиле Пеле был забит в Ирландии (Видео)
Неимоверный гол в стиле Пеле был забит в Ирландии (Видео)
Шахтер получил за Соболя 1 миллион евро
Шахтер получил за Соболя 1 миллион евро
Барселона - Атлетико: где и когда смотреть суперматч чемпионата Испании
Барселона - Атлетико: где и когда смотреть суперматч чемпионата Испании

Не спрацювалися: Родрігес може покинути Динамо через тренера

Не спрацювалися: Родрігес може покинути Динамо через тренера
11:04 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Легіонер з Люксембургу хоче покинути команду, якщо Михайличенко не залишить свій пост.

Універсальний атакуючий футболіст Жерсон Родрігес, який виступає на правах оренди з "Динамо" за "Анкарагюджю", хоче покинути українську команду, якщо в наступному сезоні її залишиться тренувати Олексій Михайличенко.

За інформацією турецьких журналістів, зараз 25-річний Родрігеш вивчає всі можливі варіанти, серед яких є і повернення в "Динамо".

Успішні виступи Родрігеса в Туреччині привернули до футболіста увагу ряду тамтешніх грандів. Зокрема, за останніми даними, інтерес до Жерсона є у "Галатасарая" і "Фенербахче".

Шахтар розгляне можливість підписати гравця на місце Ісмаїлі

За "Анкарагюджю" Родрігес в чемпіонаті Туреччини провів 10 матчів, записавши на свій рахунок 5 голів і 1 результативну передачу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Жерсон Родригеш, Новини футболу, Олексій Михайличенко.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Барселона" продала Артура в "Ювентус"
02 Філіппо Індзагі вивів Беневенто в Серію А достроково
03 Далакяну зірвали серпневий бій за титул WBC
04 COVID-19 у НБА: Джордан "підхопив" коронавірус
05 Трансферний ринок: Челсі може підписати хавбека МЮ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся