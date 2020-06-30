Не спрацювалися: Родрігес може покинути Динамо через тренера

Легіонер з Люксембургу хоче покинути команду, якщо Михайличенко не залишить свій пост.

Універсальний атакуючий футболіст Жерсон Родрігес, який виступає на правах оренди з "Динамо" за "Анкарагюджю", хоче покинути українську команду, якщо в наступному сезоні її залишиться тренувати Олексій Михайличенко.

За інформацією турецьких журналістів, зараз 25-річний Родрігеш вивчає всі можливі варіанти, серед яких є і повернення в "Динамо".

Успішні виступи Родрігеса в Туреччині привернули до футболіста увагу ряду тамтешніх грандів. Зокрема, за останніми даними, інтерес до Жерсона є у "Галатасарая" і "Фенербахче".

За "Анкарагюджю" Родрігес в чемпіонаті Туреччини провів 10 матчів, записавши на свій рахунок 5 голів і 1 результативну передачу.