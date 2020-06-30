Скачать
Вівторок, 30.06.2020
Владимир Кличко поделился красивым фото из боксерского зала
Владимир Кличко поделился красивым фото из боксерского зала
Неимоверный гол в стиле Пеле был забит в Ирландии (Видео)
Неимоверный гол в стиле Пеле был забит в Ирландии (Видео)
Золотой мяч: Роналду обошел Месси, но не возглавил список
Золотой мяч: Роналду обошел Месси, но не возглавил список
Уайлдер обвинил Фьюри в жульничестве с перчатками, Тайсон во всем "признался" (Видео)
Уайлдер обвинил Фьюри в жульничестве с перчатками, Тайсон во всем "признался" (Видео)

Джек Гріліш замінить Сане в Манчестер Сіті

Джек Гріліш замінить Сане в Манчестер Сіті
15:53 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
На гравця претендує і МЮ.

"Манчестер Сіті" шукає заміну нападнику Лерою Сане в разі його відходу в "Баварію" в літнє трансферне вікно.

За інформацією The Telegraph, місце німця в стані "містян" може зайняти півзахисник Джек Гріліш. Після закінчення сезону за 24-річного футболіста розгорнеться боротьба серед топ-клубів, і одним з головних претендентів на хавбека є принциповий суперник "Сіті" - "Манчестер Юнайтед".

Гвардіола розповів, хто може замінити Сане в Ман Сіті

Гріліш є вихованцем "Астон Вілли" і захищає кольори клубу з 2013 року. У нинішньому сезоні хавбек взяв участь в 30 матчах англійської Прем'єр-ліги, в яких записав на свій рахунок 7 голів і 6 результативних передач.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ФК Ман Сити, Лерой Сане, Джек Грилиш, Заміна.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Барселона" продала Артура в "Ювентус"
02 Далакяну зірвали серпневий бій за титул WBC
03 Філіппо Індзагі вивів Беневенто в Серію А достроково
04 COVID-19 у НБА: Джордан "підхопив" коронавірус
05 Трансферний ринок: Челсі може підписати хавбека МЮ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся