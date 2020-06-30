Джек Гріліш замінить Сане в Манчестер Сіті

На гравця претендує і МЮ.

"Манчестер Сіті" шукає заміну нападнику Лерою Сане в разі його відходу в "Баварію" в літнє трансферне вікно.

За інформацією The Telegraph, місце німця в стані "містян" може зайняти півзахисник Джек Гріліш. Після закінчення сезону за 24-річного футболіста розгорнеться боротьба серед топ-клубів, і одним з головних претендентів на хавбека є принциповий суперник "Сіті" - "Манчестер Юнайтед".

Гріліш є вихованцем "Астон Вілли" і захищає кольори клубу з 2013 року. У нинішньому сезоні хавбек взяв участь в 30 матчах англійської Прем'єр-ліги, в яких записав на свій рахунок 7 голів і 6 результативних передач.