"Вольфсбург" визначився з підготовкою до матчу-відповіді з "Шахтарем"

Німецький "Вольфсбург" оголосив, що після останнього туру чемпіонату Німеччини з футболу, матч якого команда Олівера Гласнера провела в неділю, команда піде у відпустку. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Напередодні відбувся спільний обід команди, тренерського штабу і персоналу "Вольфсбурга".

Команда отримала 3 тижні відпочинку і повернеться роботи 22 липня для підготовки до матчу у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА з донецьким "Шахтарем". А напередодні "вовки" здадуть два обов'язкові тести на COVID-19.

Нагадаємо, що сам матч "Шахтар" - "Вольфсбург" відбудеться 5 або 6 серпня. Місце проведення поєдинку поки не визначено.

Перший поєдинок у Німеччині завершився перемогою українського клубу з рахунком 2:1.