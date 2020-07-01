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Наполі впевнений у підписанні двох зірок Лілля за 100 млн євро

Наполі впевнений у підписанні двох зірок Лілля за 100 млн євро
10:48 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Наполі впевнений у підписанні двох зірок Лілля – форварда Віктора Осімхена і захисника Габріела – за 100 мільйонів євро. Про це повідомляє Sportarena.

Обидва гравці вже прибули до Італії для переговорів про трансфер. Осімхен обійдеться неаполитанцям в 70 мільйонів євро, Габріел – в 30 мільйонів.

Гравцям приписували інтерес з боку клубів Прем’єр-ліги, а з агентом Габріела зв’язувалися представники Евертона і Челсі.

У дебютному сезоні в Ліллі Осімхен забив 18 голів в 38 матчах у всіх турнірах. Габріел взяв участь в 34 матчах.

Наполі займає шосте місце в таблиці Серії А і відстає від топ-четвірки на 12 очок. У червні команда виграла Кубок Італії – перший трофей у тренерській кар’єрі Дженнаро Гаттузо.

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Чемпіонат Італії, Трансферний ринок.

Автор:

Телеграф
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