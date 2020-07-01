Коуч Прикарпаття назвав причину поразки від Чорноморця

Володимир Ковалюк, головний тренер івано-франківського "Прикарпаття" підвів підсумок поразки своєї команди в 21 турі Першої ліги від "Чорноморця" (0:1). Про це повідомляє ФК "Прикарпаття" (Івано-Франківськ).

Матч вийшов бойовим. Ми налаштовувалися на «Чорноморець», проаналізували їхню гру з «Волинню». Знали, що їхні сильні сторони – контратаки. Ми, по суті, впоралися з цим завданням. Але не дотерпіли.

Акцентували, щоб фланги підключалися, оскільки вони грали в 5 захисників. Але наші футболісти проспали. Гра була до голу, вони якраз і забили м'яч, дотерпіли і перемогли. У нас же були моменти, але на забили. Образливо такий матч програвати. Думаю, закономірною була б нічия.

Повідомив головний тренер і про проблеми зі складом.

Два футболісти пропускали матч через дискваліфікацію, травмований основний нападник Барчук, основний центральний захисник Француз, воротар Новак.

Дуже багато молоді було на полі. Гра показала, що наша молодь ще не готова. У Першій лізі потрібно терпіти, доводити. Не дотерпіли. Але, думаю, в майбутньому вони зрозуміють, що потрапили у команду Першої ліги. Тут треба терпіти, працювати, бігати – тоді все буде добре.

Забракло гравцям, бачить тренер, і фізичної готовності

У кінці підсіли. Але через ігри наберемо форму і через 1-2 матчі приведемо свою готовність до порядку.