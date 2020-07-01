Визначено найкращого арбітра 28-го туру Favbet Ліги

UA-Футбол разом з суддівськими експертами, ексарбітрами ФІФА Мирославом Ступаром та Сергієм Шебеком, визначає найкращого арбітра кожного туру Favbet Ліги чемпіонату України. Також в голосуванні бере участь журналіст сайту Ігор Семйон.

В 28-у турі на звання найкращого претендували одразу кілька арбітрів. Помилок було обмаль, тому довелося обирати за критеріями труднощів в матчах, психологічної стійкості і так далі. Отож, одноголосним рішенням найліпшою в 28-у турі стала Катерина Монзуль. Вона судила матч "Десна" – "Динамо" (3:2), показала п'ять жовтих карточок, нікого не вилучила й пенальті не назначала.

Для Катерини Монзуль це друге подібне визнання. Раніше найкращими в турі ставали Денис Шурман (1-й тур), Володимир Новохатній (2-й тур), Ярослав Козик (3-й, 9-й і 12-й тури), Андрій Коваленко (4-й і 24-й тури), Олександр Дердо (5-й тур), Анатолій Абдула (6-й і 17-й тури), Віталій Романов (7-й, 21-й та 25-й тури), Катерина Монзуль (8-й тур), Юрій Можаровський (10-й тур), Євген Арановський (11-й і 16-й тури), Дмитро Бондаренко (13-й тур), Віктор Копієвський (14-й, 18-й і 26-й тури), Дмитро Кутаков (15-й, 19-й, 22-й і 23-й тури), Ігор Пасхал (20-й тур) та Костянтин Труханов (27-й тур).