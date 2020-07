Інформацію про це повідомив німецький журналіст Фабріціо Романо. Угода розрахована терміном на п'ять років. Сума транфера складе не більше 50 мільйонів євро. Офіційно про перехід можуть оголосити вже завтра.

Leroy Sané has signed his contract as new Bayern Münich player until June 2025. ✍