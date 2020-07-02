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Легендарний форвард назвав Мессі "півтораметровим аутистом"

Легендарний форвард назвав Мессі "півтораметровим аутистом"
21:06 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Крістоф Дюгаррі висловився про конфлікт Мессі з Антуаном Грізманном

Екс-форвард збірної Франції Крістоф Дюгаррі поділився своєю думкою з приводу конфлікту між зірками «Барселони» Ліонелем Мессі і Антуаном Грізманном:

«Чого боїться Грізманн? Хлопця зростом 1,5 метра і наполовину аутиста?

Він уже має показати, що у нього є яйця. Якщо Антуана щось не влаштовує, то він повинен прямо заявляти про це. Уже рік, як кажуть, що у них є проблеми з Мессі».

Пізніше чемпіон світу 1998 року був змушений вибачитися за свої слова:

«Я ніколи не хотів насміхатися над людьми з аутистичними розладами, це не входило в мої плани. Я вибачаюся перед людьми, яких заділи мої слова».

Раніше Мессі випав з топ-3 претендентів на Золотий м'яч-2020.

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Все по темі:

Барселона, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Крістоф Дюгаррі.

Автор:

Телеграф
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