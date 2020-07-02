CAS винесе рішення у справі Ман Сіті 13 липня

Городян виключили з двох найближчих розіграшів Ліги чемпіонів.

Спортивний арбітражний суд (CAS) винесе рішення у справі Манчестер Сіті 13 липня, заявив Генеральний директор суду Матьє Риб. Нагадаємо, Городяни були виключені з двох найближчих розіграшів Ліги чемпіонів через порушення правил фінансового фейр-плей. Крім того, чинний чемпіон Англії був оштрафований на 30 мільйонів євро.

Англійський клуб подав апеляцію на це рішення ще в лютому, однак CAS отримав можливість розглянути її лише влітку. На початку червня протягом трьох днів суд вивчав доводи Ман Сіті по відеоконференції.

Якщо рішення Судової палати УЄФА залишать в силі, клуб дограє поточний розіграш Ліги чемпіонів, однак не зможе взяти участь в двох наступних. Від рішення суду також залежить доля сезону в Прем’єр-лізі: у разі, якщо Сіті заборонять грати в єврокубках з наступного сезону, їх місце в Лізі чемпіонів займе п’ята команда в турнірній таблиці АПЛ (на даний момент – Манчестер Юнайтед).

Манчестер Сіті займає друге місце в АПЛ, набравши 63 очки після 31 туру. Сьогодні команда Хосепа Гвардіоли прийме нового чемпіона Англії Ліверпуль.