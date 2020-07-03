Ольга Овдійчук і Дар’я Апанащенко потрапили до топ-10 кращих футболісток світу

За підсумками голосування порталу "Futebol Feminino Alternativo" визначились топ-50 найкращих футболісток світу, передає Всеукраїнська Асоціація жіночого футболу (ВАЖФ).

В червні місяці засновник порталу “Futebol Feminino Alternativo”, який спеціалізується на жіночому футболі, Віктор Х’юго запустив голосування серед усіх вболівальників, щоб визначити 50 найкращих діючих футболісток світу, які за останні 5 років грали у складі збірної своєї країни.

Серед 250 претенденток були і дві українські спортсменки, а саме півзахисниці Ольга Овдійчук і Дар’я Апанащенко.

У результаті Овдійчук розмістилася на 7-му рядку, а Апанащенко — на восьмому.

Овдійчук на даний момент захищає кольори жіночої команди мадридського “Атлетико” і збірної України, тоді як Апанащенко є гравцем харківського “Житлобуду-1” і капітаном української національної команди.

Додамо, що на чолі генерації опинилася представниця збірної Замбії Барбара Банда, яка виграла боротьбу у представниці Нідерландів Джілл Рорд.

В підсумку, трохи більше 5 000 тис голосів розподілили підсумкові місця в такому порядку:

ТОП-10: