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П'ятниця, 03.07.2020
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Ольга Овдійчук і Дар’я Апанащенко потрапили до топ-10 кращих футболісток світу

Ольга Овдійчук і Дар’я Апанащенко потрапили до топ-10 кращих футболісток світу
07:32 Сьогодні Телеграф womensfootball.com.ua Фото: womensfootball
За підсумками голосування порталу "Futebol Feminino Alternativo" визначились топ-50 найкращих футболісток світу, передає Всеукраїнська Асоціація жіночого футболу (ВАЖФ).

В червні місяці засновник порталу “Futebol Feminino Alternativo”, який спеціалізується на жіночому футболі, Віктор Х’юго запустив голосування серед усіх вболівальників, щоб визначити 50 найкращих діючих футболісток світу, які за останні 5 років грали у складі збірної своєї країни.

Серед 250 претенденток були і дві українські спортсменки, а саме півзахисниці Ольга Овдійчук і Дар’я Апанащенко.

У результаті Овдійчук розмістилася на 7-му рядку, а Апанащенко — на восьмому.

Овдійчук на даний момент захищає кольори жіночої команди мадридського “Атлетико” і збірної України, тоді як Апанащенко є гравцем харківського “Житлобуду-1” і капітаном української національної команди.

Додамо, що на чолі генерації опинилася представниця збірної Замбії Барбара Банда, яка виграла боротьбу у представниці Нідерландів Джілл Рорд.

В підсумку, трохи більше 5 000 тис голосів розподілили підсумкові місця в такому порядку:

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ТОП-10:

  1. Барбара БАНДА (збірна Замбії, клуб “Шанхай” (Китай))

  2. Джілл РОРД (збірна Нідерландів, клуб “Арсенал” (Англія))

  3. Андресса АЛВЕШ (збірна Бразилії, клуб “Рома” (Італія))

  4. Беатріс ДЗАНЕРАТТО (збірна Бразилії, клуб “Палмейрас” (Бразилія))

  5. Зена КОЛМАН (збірна Намібії, клуб “Валенсія” (Іспанія))

  6. ТАМІРЕС (збірна Бразилії, клуб “Корінтіанс” (Бразилія))

  7. Ольга ОВДІЙЧУК (збірна України, клуб “Атлетико Мадрид” (Іспанія))

  8. Дар’я АПАНАЩЕНКО (збірна України, клуб “Житлобуд-1” (Україна))

  9. Деяна КАСТЕЛЬЯНОС (збірна Венесуели, клуб “Атлетико Мадрид” (Іспанія))

  10. Мануела ДЖУЛІАНО (збірна Італії, клуб “Рома” (Італія)).

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Все по темі:

Ольга Овдийчук, ВАЖФ, Дар’я Апанащенко.

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