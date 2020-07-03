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П'ятниця, 03.07.2020
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Ліверпуль розгромно програв Ман Сіті

Ліверпуль розгромно програв Ман Сіті
07:49 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
"Червоні" в статусі чемпіонів зазнали болючої поразки.

У центральному матчі 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" приймав "Ліверпуль", який цю зустріч проводив вже в статусі чемпіона.

Матч екс-чемпіона і новоспеченого володаря золотих медалей завершився розгромною перемогою "городян".

Зазначимо, що перед початком матчу "Ман Сіті" влаштував для "Ліверпуля" чемпіонський коридор.

"Ліверпуль" міг відкривати рахунок в матчі, але після удару Мохамеда Салаха суперників врятувала штанга. Через кілька хвилин арбітр призначив досить спірний пенальті у ворота "червоних", який реалізував Кевін де Брюйне.

До перерви "Ман Сіті" відзначився ще двічі, а у другому таймі Рахім Стерлінг оформив дубль.

Українець Олександр Зінченко весь матч провів на лаві запасних.

"Манчестер Сіті" - "Ліверпуль" - 4:0

Голи: де Брюйне, 25 (пенальті), Стерлінг, 35, Фоден, 45, Окслейд-Чемберлен, 66

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер (Канселу, 73), Гарсія, Ляпорт (Отаменді, 78), Менді, Родрі, Гюндоган, Фоден, Де Брюйне, Стерлінг (Б. Сілва, 79), Габріель Жезус (Марез, 58)

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"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд (Вільямс, 76), Гомес (Окслейд-Чемберлен, 46), ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабіньо, Вейналдум (Кейта, 62), Салах, Фірміно (Орігі, 62), Мане (Мінаміно, 84)

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ФК Ман Сити, Ливерпуль.

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