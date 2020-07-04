Де дивитися матчі 29 туру футбольної Прем'єр-ліги України

У другий ігровий день, 4 липня, на столичному НСК "Олімпійський" відбудеться українське дербі між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" (гру о 19.30 покаже телеканал "2+2").
У неділю, 5 липня, зустрінуться чернігівська "Десна" і ковалівський "Колос" (17.00; "Уніан-ТБ"), луганська "Зоря" та "Олександрія" (19.30; "Уніан-ТБ"), донецький "Олімпік" і "Дніпро-1" (19.30; "Футбол 1").
Поєдинок "Маріуполь" - "Карпати" (Львів) не відбудетться.
Турнірне становище:
перша шістка - "Шахтар" - 72 очки (після 28-ти матчів), "Динамо" - 55 (28), "Зоря" - 53 (28), "Десна" - 52 (28), "Олександрія" - 43 (28), "Колос" - 29 (28);
друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (27), "Маріуполь" - 33 (27), "Ворскла" - 28 (28), "Олімпік" - 24 (27), "Львів" - 24 (29), "Карпати" - 15 (24).