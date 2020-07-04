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Де дивитися матчі 29 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Де дивитися матчі 29 туру футбольної Прем'єр-ліги України
09:02 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Черговий, 29-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочався у п'ятницю, 3 липня, поєдинком на Тернопільському міському стадіоні. Матч "Львова" з полтавською "Ворсклою" завершився внічию - 2:2, повідомляє Укрінформ.

У другий ігровий день, 4 липня, на столичному НСК "Олімпійський" відбудеться українське дербі між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" (гру о 19.30 покаже телеканал "2+2").

У неділю, 5 липня, зустрінуться чернігівська "Десна" і ковалівський "Колос" (17.00; "Уніан-ТБ"), луганська "Зоря" та "Олександрія" (19.30; "Уніан-ТБ"), донецький "Олімпік" і "Дніпро-1" (19.30; "Футбол 1").

Поєдинок "Маріуполь" - "Карпати" (Львів) не відбудетться.

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 72 очки (після 28-ти матчів), "Динамо" - 55 (28), "Зоря" - 53 (28), "Десна" - 52 (28), "Олександрія" - 43 (28), "Колос" - 29 (28);

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (27), "Маріуполь" - 33 (27), "Ворскла" - 28 (28), "Олімпік" - 24 (27), "Львів" - 24 (29), "Карпати" - 15 (24).

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ФК Динамо К, Десна, Футбол, Мариуполь, Зоря, Львів, Шахтар, Премєр-ліга.

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