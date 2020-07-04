Скачать
Субота, 04.07.2020
Дубль Мораты - в обзоре матча Атлетико - Мальорка (Видео)
Дубль Мораты - в обзоре матча Атлетико - Мальорка (Видео)
Претендент на титул UFC Гилберт Бернс заразился коронавирусом за неделю до чемпионского боя
Претендент на титул UFC Гилберт Бернс заразился коронавирусом за неделю до чемпионского боя
Реакция бойцовского мира на смерть Абдулманапа Нурмагомедова
Реакция бойцовского мира на смерть Абдулманапа Нурмагомедова
Динамо - Шахтер: анонс и где смотреть
Динамо - Шахтер: анонс и где смотреть

Владислав Ващук: "Шахтар не зіграє з Динамо упівсили"

Владислав Ващук: "Шахтар не зіграє з Динамо упівсили"
13:21 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Сьогодні, 4 липня «Динамо» в 29-му турі УПЛ прийме «Шахтар».

Колишній захисник «Динамо» Владислав Ващук поділився очікуваннями від матчу:

«Очікую хорошого футболу. Хочеться, щоб не було бруду, червоних карток і скандалів. Хочеться побачити у виконанні команд красивий, динамічний і результативний футбол, щоб футболісти зіграли в своє задоволення і не озиралися на турнірну таблицю і табло. Україні потрібне футбольне свято і було б здорово, якби його подарували вболівальникам «Динамо» і «Шахтар» класною грою.

Знаю, що «Гірники» теж будуть дуже мотивовані на гру з «Динамо», тому що спілкувався з хлопцями, з якими граємо разом за збірну України серед ветеранів і вони знають, як готується до класико «Шахтар». Тому розраховувати, що «Гірники» будуть грати упівсили, не варто.

«Динамо» ж в будь-якому матчі грає на перемогу, і не важливо, яка ситуація в таблиці. Нічия для «Динамо» завжди була рівносильна поразці. Звичайно, якщо озирнутися на таблицю, там «Десна» та «Зоря» підпирають киян. Але підопічним Олексія Михайличенка треба дивитися на себе і виконувати свої завдання.

Судячи з того, що попереду у «Шахтаря» гра у відповідь Ліги Європи і ніхто з футболістів у відпустку не пішов, в матчі проти «Динамо» ми побачимо основний склад команди Луїша Каштру».

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

УПЛ, Владислав Ващук, Динамо-Шахтар.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Розпочався другий фінальний тур жіночої першої ліги у Житомирі
02 Атлетіко розгромив Мальорку завдяки голам Морати і Коке
03 Тернопіль зіграє в наступному сезоні Суперліги
04 Де дивитися матчі 29 туру футбольної Прем'єр-ліги України
05 Владислав Ващук: "Шахтар не зіграє з Динамо упівсили"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся