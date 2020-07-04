Владислав Ващук: "Шахтар не зіграє з Динамо упівсили"

Сьогодні, 4 липня «Динамо» в 29-му турі УПЛ прийме «Шахтар».

Колишній захисник «Динамо» Владислав Ващук поділився очікуваннями від матчу:

«Очікую хорошого футболу. Хочеться, щоб не було бруду, червоних карток і скандалів. Хочеться побачити у виконанні команд красивий, динамічний і результативний футбол, щоб футболісти зіграли в своє задоволення і не озиралися на турнірну таблицю і табло. Україні потрібне футбольне свято і було б здорово, якби його подарували вболівальникам «Динамо» і «Шахтар» класною грою.

Знаю, що «Гірники» теж будуть дуже мотивовані на гру з «Динамо», тому що спілкувався з хлопцями, з якими граємо разом за збірну України серед ветеранів і вони знають, як готується до класико «Шахтар». Тому розраховувати, що «Гірники» будуть грати упівсили, не варто.

«Динамо» ж в будь-якому матчі грає на перемогу, і не важливо, яка ситуація в таблиці. Нічия для «Динамо» завжди була рівносильна поразці. Звичайно, якщо озирнутися на таблицю, там «Десна» та «Зоря» підпирають киян. Але підопічним Олексія Михайличенка треба дивитися на себе і виконувати свої завдання.

Судячи з того, що попереду у «Шахтаря» гра у відповідь Ліги Європи і ніхто з футболістів у відпустку не пішов, в матчі проти «Динамо» ми побачимо основний склад команди Луїша Каштру».