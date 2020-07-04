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Наполі пропонує Ромі 25 млн євро за Дженгіза Ундера

Наполі пропонує Ромі 25 млн євро за Дженгіза Ундера
15:34 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
У столиці хочуть більше.

Наполі пропонує за вінгера Роми Дженгіза Ундера 25 мільйонів євро без урахування бонусів.

Агент футболіста вже домовився з неаполітанцями про п’ятирічний контракт із зарплатою в 3,5 мільйона євро за сезон.

Поки угода заблокована радником президента джаллороссі Франко Бальдіні, який хоче виручити більше грошей за Ундера.

Дженгіз перейшов в Рому з Бешикташу влітку 2017 року. У нинішньому сезоні він забив 3 голи в 22 матчах Вовків у всіх турнірах.

Наполі також упевнений, що клубу вдасться підписати двох зірок Лілля – форварда Віктора Осімхена і захисника Габріела – за 100 мільйонів євро.

Сьогодні команда Дженнаро Гаттузо займає шосте місце в Серії А і відстає від зони Ліги чемпіонів на 15 очок. До кінця чемпіонату залишається дев’ять турів.

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У червні неаполітанці виграли Кубок Італії – перший трофей у тренерській кар’єрі Гаттузо. Клуб уже пропонує наставнику новий контракт на три роки.

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Наполи, Roma, Дженгиз Ундер.

Автор:

Телеграф
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