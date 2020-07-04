Роналду забив свій перший гол в Серії А

Португальський нападник зміцнив лідерство в списку кращих бомбардирів чемпіонату Італії, забивши вже 25 голів за сезон.

У матчі 30-го туру Серії А "Ювентус" вдома приймає "Торіно".

Примітно, що вразити ворота суперника зі штрафного удару в Серії А капітан збірної Португалії зміг тільки з 43 спроби.

«Ювентус» розгромив «Торіно» в домашньому матчі 30-го туру чемпіонату Італії з рахунком 4: 1. Матч відбувся на стадіоні «Альянц Стедіум» в Турині. У складі «Ювентуса» по голу забили аргентинський нападаючий Паоло Диба, колумбійський півзахисник Хуан Куадрадо і португальський форвард Кріштіна Роналду. Ще один м'яч івуарійський захисник «Торіно» Коффі Джіджі зрізав у свої ворота. У гостей відзначився Андреа Белотті, який реалізував пенальті.

Роналду зміцнив лідерство в списку кращих бомбардирів чемпіонату Італії, забивши 25 голів за сезон. Він став першим гравцем «Ювентуса», який демонстрував подібний результат з 1961 року. Свій гол в ворота «Торіно» Роналду забив прямим ударом зі штрафного.