Серія А: Ювентус вдома розгромив Торіно

Туринское дербі залишилося за діючими чемпіонами Італії.

Ювентус в домашньому матчі 30-го туру Серії А обіграв Торіно – 4:1.

Вже на третій хвилині бьянконері вели в рахунку після голу Дібали. На 29-й хвилині відзначився Куадрадо. У компенсований час до першого тайму гості відіграли один гол зусиллями Белотті, який реалізував пенальті.

У другій половині зустрічі Ювентус забив ще двічі. Спершу відзначився Кріштіану Роналду – на 61-й хвилині португалець шикарно виконав штрафний удар. Під кінець зустрічі автоголом відзначився Джіджі.

Ювентус зміцнив лідерство в турнірній таблиці Серії А, набравши 75 очок. Торіно йде на 15-й позиції з 31 пунктом в активі.

У наступному турі команда Саррі 7 липня зіграє з Міланом. Торіно днем пізніше прийме Брешию.

Серія А. 30-й тур

Ювентус – Торіно – 4:1 (2:1)

Голи: Дібала, 3, Куадрадо, 29, Роналду, 61, Джіджі, 87 (авт.) – Белотті, 45+6 (пен.).