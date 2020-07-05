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"Мілан" завдав розгромної поразки "Лаціо"

"Мілан" завдав розгромної поразки "Лаціо"
07:27 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
На стадіоні "Олімпіко" відбулося центральне протистояння туру італійської Серії А між "Лаціо" та "Міланом", інформують сайти клубів.

Гості погіршили шанси “орлів” на чемпіонство, завдавши фіаско з результатом 3:0. На 23 хвилині відзначився турок Чалханоглу з передачі Златана Ібрагімовича. Швед до перерви реалізував 11-метровий удар. По перерві крапку у грі поставив хорват Ребіч.

“Лаціо” займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонаті Італії. Відставання “орлів” від “Ювентуса” збільшилась до семи очок. “Мілан” піднявся на шосте місце, випередивши “Наполі”, однак у команди Дженнаро Гаттузо є один матч в запасі.

Додамо, у наступному турі “Лаціо” гостюватиме у “Лечче”, а “Мілан” прийматиме “Ювентус”.

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Спорт, Футбол.

Автор:

Телеграф
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