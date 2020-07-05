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Екс-зірка Шахтаря зверталася за допомогою до психолога

Екс-зірка Шахтаря зверталася за допомогою до психолога
09:55 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Бернард зізнався, що користується послугами цього фахівця.

Колишній футболіст «Шахтаря» Бернард, який був однією із зірок команди Паулу Фонсеки, а нині виступає в Англії за «Евертон», розповів, чому вирішив звернутися за допомогою до психолога.

«Я займаюся терапією протягом року. Не можу сказати, що у мене були якісь упередження, але я думав, що ніколи подібне мені особисто не знадобиться. Однак зараз я бачу, наскільки я зумів розвинутися, як людина, і наскільки це допомогло мені в роботі».

«Мені ніколи не доводилося говорити про це публічно, але я думаю, що для людей було б добре побачити, як допомагає спілкування з психологом або психіатром. У мене з'явилася криза тривожності близько року тому, і психолог дуже мені допоміг. У мене було нечітке усвідомлення дійсності. Це була складна ситуація, але я щасливий, що пережив її. Тільки ті, у кого трапляються такі кризи, зрозуміють, наскільки це страшно. Сьогодні я відчуваю себе вдячною і більш щасливою людиною».

«Ситуація застала мене зненацька. Я завжди був дуже замкнутою людиною. Першим, з ким я почав довірливо говорити про все, став мій психолог. У багатьох випадках мені все ще соромно обговорювати певні питання з ним, але я зрозумів, що звертатися за допомогою - абсолютно нормально», - розповів Бернард.

У нинішньому розіграші АПЛ на рахунку Бернарда 22 матчі, 3 голи і 2 асисти.

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Эвертон, Бернард.

Автор:

Телеграф
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