Де Пена про поразку Шахтарю: Засмучені, адже повинні були завоювати мінімум одне очко

Півзахисник Динамо Карлос де Пена прокоментував поразку Динамо від Шахтаря (2:3) в 29-му турі Favbet Ліги.

“У нашому виконанні вийшло два різних тайми. До перерви Шахтар добре грав, краще нас, і забив два м’ячі. А на другу половину зустрічі ми вийшли з іншим настроєм, діяли краще і змогли зрівняти рахунок. Потім суперник відзначився ще раз, що стало для нас розчаруванням, адже ми втратили три очки. Ми засмучені, адже сьогодні повинні були завоювати як мінімум одне очко, а замість цього програли”, – сказав де Пена.

“Шахтар – сильний опонент, і сьогодні вони грали краще за нас. Ми вибили їх з Кубка, і тепер будемо грати у фіналі змагань. Але для нас важливо їх перемагати в кожному «дербі» або хоча б заробляти якісь очки. До цього дня Гірники перемогли в трьох зустрічах з нами в цьому сезоні, і це неприємно для нас. Але попереду ще три матчі в чемпіонаті, ми повинні перемогти у всіх з них, завершити чемпіонат на другому місці і, звичайно, виграти Кубок”.

Шахтар в червні достроково став чемпіоном Favbet Ліги. Гірники випереджають Динамо на 20 очок.

Динамо займає друге місце Favbet Ліги. Киян можуть обійти Зоря і Десна, якщо обіграють суперників у 29-му турі УПЛ.