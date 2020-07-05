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Буффон: Буду виступати як мінімум до 43 років

Буффон: Буду виступати як мінімум до 43 років
11:56 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Воротар Ювентуса Джанлуїджі Буффон прокоментував новий рекорд Серії А за кількістю матчів.

“Мені довелося довго чекати цього рекорду, але це не було проблемою. Буду виступати як мінімум до 43 років, але після 40 років я працюю місяць за місяцем. Мені потрібно стежити за ситуацією, я завжди готовий піти, якщо не буде вистачати важливого елементу – здатності грати на топ-рівні. Поки у мене буде мотивація і хороша форма, я буду продовжувати грати, тому що це єдине, що приносить мені задоволення”, – наводить слова Буффона видання Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

Нагадаємо, вчора голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон встановив новий рекорд Серії А за кількістю матчів. Джанлуїджі обійшов за цим показником легендарного захисника Мілана Паоло Мальдіні.

C 1995 року Буффон виступав за Парму, після чого в 2001 році перейшов до Ювентуса. Влітку 2018 року голкіпер покинув туринський клуб заради ПСЖ, проте через рік знову повернувся до табору Старої синьйори. Минулого тижня Ювентус продовжив контракт з 42-річним воротарем ще на один сезон.

Ювентус очолює Серію А, випереджаючи Лаціо на 7 очок.

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Чемпіонат Італії, Джанлуїджі Буффон.

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Телеграф
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