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42-річний Буффон не збирається завершувати воротарську кар'єру

42-річний Буффон не збирається завершувати воротарську кар'єру
13:43 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Легендарний голкіпер туринського футбольного клубу "Ювентус" Джанлуїджі Буффон розповів про свої плани на майбутнє.

"Буду тут як мінімум до 43 років. З тих пір як мені виповнилося 40, йду від місяця до місяця. Мені потрібно уважно стежити за ситуацією і завжди бути готовим піти, коли пропаде головний елемент - можливість грати на найвищому рівні. Як тільки відчую, що цей момент настав, піду. Але поки я мотивований і перебуваю в потрібній формі, буду грати, і це правильно, тому що ніщо не робить мене щасливішим, ніж участь у футбольних матчах", - наводить слова Буффона Football Italia.

42-річний італійський голкіпер почав кар'єру в "Пармі" в 1995 році. В цілому в активі Буффона 915 матчів на клубному рівні, 410 з яких він відіграв на нуль. В його активі також 176 матчів за основну збірну Італії, у складі якої в 2006 році став чемпіоном світу.

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Все по темі:

Италия, Футбол, Ювентус.

Автор:

Телеграф
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